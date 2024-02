The Last of Us Part 3 est confirmé à demi-mot par le créateur des jeux

The Last of Us Part 3 devrait bel et bien voir le jour si l’on se base sur une déclaration de Neil Druckmann, le co-président de Naughty Dog et le co-créateur des jeux The Last of Us.

En route vers The Last of Us Part 3

À la toute fin du documentaire publié cette semaine sur les coulisses sur The Last of Us Part 2, Neil Druckmann a reconnu que même s’il n’avait pas encore d’histoire complètement élaborée, il avait le noyau d’une idée qui « est aussi excitante » que le premier jeu.

« Si nous n’avons jamais l’occasion de le refaire, [The Last of Us Part 2] est un bon point final. La dernière bouchée de la pomme, l’histoire est terminée », a déclaré Neil Druckmann. « L’avantage de travailler chez Naughty Dog, c’est que nous ne sommes pas obligés de le faire. On nous dit toujours : « nous aimerions un autre The Last of Us, mais si vous êtes passionnés par autre chose, nous soutiendrons cette autre chose ». C’est une position très privilégiée. Je ne la considère jamais comme acquise ».

Il continue en disant ne pas avoir eu d’idées pendant des années sur où l’histoire pourrait mener avec The Last of Us Part 3. Mais cela a changé. Il dit avoir désormais un concept. « Je n’ai pas d’histoire, mais j’ai ce concept qui, pour moi, est aussi excitant que [le premier volet], aussi excitant que [le deuxième volet], qui est une chose à part entière, mais qui s’étend à l’ensemble des trois [jeux]. J’ai donc l’impression qu’il y aura probablement un chapitre de plus à cette histoire », a-t-il laissé entendre.

Il faudra toutefois patienter avant d’obtenir des informations sur The Last of Us Part 3. Rien n’est communiqué pour le moment.