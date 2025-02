Microsoft teste une version gratuite d’Office avec publicités

Microsoft a lancé un test d’une version gratuite d’Office pour Windows, incluant des publicités. Cette initiative intervient dans un contexte où, jusqu’à présent, il était nécessaire de souscrire un abonnement mensuel à Microsoft 365 pour accéder à la version complète des applications Office ou bien acheter une licence perpétuelle. Cependant, la firme a discrètement mis en place une version comprenant par des pubs dans certains pays, dont l’Inde.

Un accès gratuit mais limité pour Office gratuit

Cette version gratuite d’Office permet aux utilisateurs d’accéder à des applications telles que Word, Excel ou PowerPoint, sans avoir à payer quoi que ce soit. Toutefois, elle comporte plusieurs restrictions. En plus des publicités visibles sous forme de bannières sur le côté de l’écran, des vidéos de 15 secondes sont diffusées au bout de quelques heures. De plus, Microsoft oblige les utilisateurs de cette version gratuite à stocker leurs documents sur OneDrive, avec l’impossibilité de les enregistrer localement.

Un porte-parole de Microsoft a tenu à préciser à PCWorld : « Microsoft a effectué quelques tests limités. Pour l’instant, il n’est pas prévu de lancer une version gratuite et financée par la publicité des applications de bureau de Microsoft Office ». Bien que ces tests soient décrits comme limités, la mise en place d’applications Office adaptées aux publicités suggère qu’une telle version pourrait être étendue à d’autres marchés dans un avenir proche.

Des fonctionnalités restreintes

Il convient également de noter que cette version gratuite d’Office ne propose pas toutes les fonctionnalités disponibles dans la version payante. Par exemple, Word ne comprend pas les outils de dessin ou de mise en forme, tandis qu’Excel n’offre pas la prise en charge des compléments ou des tableaux croisés dynamiques. PowerPoint est également limité, sans la possibilité d’utiliser la dictée ou de créer des diaporamas personnalisés.

Jusqu’à maintenant, Microsoft propose des versions gratuites d’Office exclusivement sur le Web, avec des fonctionnalités encore plus limitées. Cette nouvelle initiative pourrait offrir aux utilisateurs un accès plus large aux applications Office, mais avec des compromis importants en matière de fonctionnalités et d’expérience utilisateur.