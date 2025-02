Among Us 3D : une nouvelle version du jeu phare jouable à la première personne

Le studio Innersloth vient d’annoncer Among Us 3D, une nouvelle version du célèbre jeu multijoueur, qui adopte cette fois une perspective tridimensionnelle à la première personne. Contrairement à l’édition VR sortie en 2022, cette nouvelle version sera jouable sans casque, permettant ainsi à un plus large public de profiter d’une expérience plus immersive. Pour unifier la communauté des joueurs, la version VR sera rebaptisée, et Among Us 3D prendra en charge le cross-play entre les joueurs sur PC et VR via des plateformes comme Meta Quest, Steam VR, PlayStation VR 2 et PICO. Bien qu’aucune date de sortie précise n’ait encore été annoncée, une démo sera disponible lors du Steam Next Fest lundi 24 février.



La version « classique » en 2D de Among Us continuera d’être distribuée, mais cette dernière ne sera pas compatible en cross-play avec cette nouvelle édition 3D. De plus, Innersloth introduit une nouvelle monnaie in-game appelée « stardust », qui servira exclusivement à l’achat de cosmétiques dans Among Us 3D sans que cela n’impacte le gameplay ni l’accès aux fonctionnalités. Davantage d’informations sur la feuille de route et les nouveautés du jeu devraient être révélées à l’approche du lancement du nouveau titre.