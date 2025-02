Le SolarFlow 800 de Zendure : une nouvelle approche pour le solaire domestique

Avec le SolarFlow 800, Zendure poursuit sa lancée dans la conception de systèmes solaires compacts et abordables. Cet appareil tout-en-un associe les fonctionnalités d’un micro-onduleur à celles d’un contrôleur de charge, éliminant le besoin de dispositifs séparés pour la conversion d’énergie et le stockage. Résultat : une installation plus simple et un rendement qui se veut proche de l’optimum, annoncé à 96 %.

Une fusion de fonctions pour plus de simplicité

Le SolarFlow 800 fait office de passerelle directe entre les panneaux photovoltaïques et le système de stockage sur batterie. Contrairement à des solutions classiques qui multiplient les boîtiers (micro-onduleur d’un côté, contrôleur de l’autre), Zendurea choisi d’en réduire le nombre pour faciliter l’installation. Dans les faits, le dispositif se contente d’un réseau de panneaux et d’une ou plusieurs batteries pour mettre en place une station solaire opérationnelle.

Grâce à ses deux entrées MPPT de 600 W, il encaisse aisément la production de panneaux bifaciaux plus puissants (jusqu’à 430 W chacun), ou de plusieurs petits panneaux flexibles cumulant une puissance équivalente. Conçu pour 800 W de sortie en courant alternatif, il peut soit injecter l’énergie sur le réseau, soit la rediriger vers la batterie en fonction des besoins.

L’ADN d’une « version allégée » du Hyper 2000

Sur le papier, le SolarFlow 800 s’apparente à un Hyper 2000 en plus compact. Là où le Hyper 2000 se destinait à des puissances supérieures et pouvait s’accompagner d’une gamme de panneaux plus étendue, le nouveau-venu cible un public qui vise la maîtrise de sa consommation sans exploser le budget. Zendureentend ainsi offrir la possibilité de déployer une « micro-centrale » solaire plus accessible, avec un prix catalogue de 299 €.

Naturellement, le prix grimpe dès que l’on souhaite ajouter des batteries pour le stockage. Les formules varient : de la simple unité à 299 € jusqu’au bundle intégrant deux panneaux bifaciaux de 430 W et une batterie AB2000S, franchissant alors le cap des 1 000 €. Si les batteries améliorent considérablement l’autoconsommation, elles représentent aussi le principal poste de dépense. Il importe donc de considérer ces coûts additionnels dans le calcul de la rentabilité de l’installation.

Performances et gestion intelligente de l’énergie

La promesse d’un rendement de 96 % en stockage MPPT-AC témoigne de l’attention portée à la conversion de l’électricité, que celle-ci soit injectée dans le réseau ou dirigée vers une batterie. Même sous un ciel voilé, les deux entrées MPPT peuvent maintenir un niveau de production satisfaisant, maximisant ainsi l’exploitation des panneaux.

Pour la gestion quotidienne, le SolarFlow 800 s’appuie sur une communication locale rapide, capable d’ajuster la puissance de sortie en à peine trois secondes. Il est donc possible d’adapter le débit d’injection et de prioriser l’autoconsommation pour diminuer la facture d’électricité, tout en évitant la surproduction injectée à perte.

Batterie préservée et intégration domotique

Au-delà de la production, la protection de la batterie reçoit une attention particulière. L’utilisateur peut fixer des seuils afin de ne pas décharger la batterie en dessous de 5 %, préservant sa longévité. Et lorsque l’ensoleillement se fait rare, l’appareil peut ponctionner un minimum depuis le réseau pour éviter que la batterie ne se vide totalement.

Le SolarFlow 800 se veut par ailleurs compatible avec des solutions comme le Shelly Pro 3EM, permettant de suivre la consommation globale d’un foyer et d’ajuster au mieux la production solaire. Grâce à ces intégrations, on dispose d’un écosystème complet pour un pilotage précis de l’énergie, propice à la gestion des tarifs variables (heures creuses/heures pleines ou prix de gros).

Prix et disponibilités

Annoncé à 299 € pour l’unité seule, le SolarFlow 800 sera lancé dès le 25 février avec une remise de 3 % à 8 %. Parmi les configurations possibles, on retrouve :

Le SolarFlow 800 + 2 panneaux bifaciaux de 430 W à 479 €

Le SolarFlow 800 + 1 batterie AB2000S + câble de batterie à 981 €

Un pack complet SolarFlow 800 + 1 batterie AB2000S + 2 panneaux bifaciaux à 1 198 €

L’ensemble pourra être commandé via le site officiel de Zendure ainsi que sur des plateformes de vente en ligne comme Amazon. Connaissant la politique tarifaire de la marque, des remises ponctuelles sur le prix “officiel” sont à prévoir au fil des mois.

En route vers une autoconsommation abordable

Le SolarFlow 800 représente une solution intéressante pour quiconque souhaite amorcer la transition vers une production d’énergie verte sans casser sa tirelire. Son format « 2-en-1 » permet de limiter la complexité de l’installation, et son efficacité de 96 % le positionne dans le haut du panier pour cette gamme de puissance.

Même si le coût des batteries peut retarder le retour sur investissement, la possibilité de stocker l’excédent d’énergie et la compatibilité avec des outils de supervision domotique viennent renforcer l’attrait de ce nouveau produit. Avec cette « version allégée » de leurs systèmes plus puissants, Zendure ouvre la voie à des installations solaires plus simples et plus flexibles, idéales pour couvrir une bonne partie des besoins d’un foyer moderne.