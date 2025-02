Marvel Rivals : malgré le succès, le directeur du jeu et de nombreux développeurs ont été licenciés par NetEase

Désormais, la popularité d’un jeu vidéo ne protège même plus les studios de « coupes sombres ». L’éditeur chinois NetEase a en effet pris la décision de virer sans état d’âme la totalité de son studio américain en charge du très bon Marvel Rivals, un shooter multijoueurs compétitif qui a rencontré un énorme succès depuis son lancement au mois de décembre 2024. « Mon équipe talentueuse et brillante vient d’aider à lancer une franchise incroyablement réussie avec ‘Marvel Rivals’ pour NetEase Games… et nous avons été licenciés ! » a déclaré sur X Thaddeus Sasser, qui n’est (était) autre que l’un des directeurs de Marvel Rivals chez NetEase (le directeur principal du projet restant le chinois Guangyun Chen) ! D’autres développeurs ont annoncé leur licenciement sur X ou LinkedIn.

Drôle de récompense donc pour un studio dont le titre phare a été plébiscité par plus de 20 millions de joueurs. Sans surprise, la nouvelle de ces licenciements massifs a suscité la colère des nombreux fans de Marvel Rivals : sur Steam, le jeu récolte une campagne de review bombing avec déjà des centaines de nouveaux avis négatifs. Déjà qu’il semble incroyablement difficile de proposer un GaaS qui marche face aux quelques mastodontes du secteur (dont fait évidemment partie Fortnite), mais si en plus ceux qui trouvent la bonne formule sont remerciés en prenant la porte…

Marvel Rivals est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.