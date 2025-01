Marvel Rivals : les 4 Fantastiques débarquent, ainsi que de nouvelles cartes (entre autres…)

La première saison de Marvel Rivals, le shoot compétitif de Netease qui connait actuellement un très grand succès, promet d’être réellement dantesque, au point que le studio a déjà prévenu qu(il ne faut pas s’attendre à ce que cela soit toujours le cas (il faut bien maintenir l’engouement pour la première saison). Au menu de cette saison 1 (pour rappel, le jeu a démarré en saison O), trois nouvelles cartes, dont Empire of Eternal Night Midtown pour les parties classées de type Convoi dès le 10 janvier, et deux cartes à venir plus tard dans la saison, soit Empire of Eternal Night Central Park (pas encore de mode de jeu précisé) puis Sanctum Sanctorum en mode arcade Doommatch.

L’autre gros ajout c’est bien sûr l’arrivée des 4 Fantastiques dans le roster de combattants. Mr. Fantastique (duéliste) et La Femme Invisible (stratégiste) seront disponibles dès le lancement de la saison le 10 janvier, ce qui signifie qu’il faudra attendre un peu pour La Chose et la Torche Humaine. A noter que les deux nouveaux arrivants sont présentés via deux trailers très alléchants.



au milieu de ces ajouts, la saison 1 apportera aussi son lot de modifications avec notamment des passes de combat non-expirables et deux fois plus grand que ceux de la saison 0, de nouvelles skins légendaires (Loki et Wolverine), de nouveaux équilibrages (du plus costaud pour Hela et Hawkeye, de la puissance en moins pour Captain American, Venom, Wolverine, Storm, et Cloak & Dagger), un nouveau rang Celestial qui s’intercalera entre le Grand Master et l’Eternity, et bien sûr des corrections de bugs à gogo ainsi que des améliorations techniques.