Marvel Rivals atteint les 10 millions de joueurs trois jours après son lancement !

Qui aurait cru qu’après la réception très froide d’Overwatch 2, un jeu de shoot compétitif-GAAS, épuisant jusqu’à la corde la franchise Marvel, parviendrait à gagner le cœur des joueurs ? C’est pourtant ce que vient de réussir à faire le studio Netease avec Marvel Rivals. Ce jeu d’affrontement multijoueurs en 6 vs 6 réalise tout simplement l’un des cartons de cette année 2024 avec pas moins de 10 millions de joueurs trois jours seulement après le lancement du titre ! Sur Steam, on était pas loin du demi-million de joueurs en simultané (sans compter les consoles donc), très loin devant le pic de 350 000 atteint par Overwatch 2.

🎉 In just 72 hours, we’ve reached an incredible milestone of 10 million players worldwide! 🎉

We want to extend our heartfelt thanks to each and every one of you. 🫶

Let’s ignite the battle together! 💖#MarvelRivals pic.twitter.com/5njTulx24e

