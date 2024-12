Marvel Rivals : un trailer pour le concurrent d’Overwatch

Marvel s’aventure dans l’espace du jeu de tir multijoueur et free-to-play avec Marvel Rivals, un jeu qui avait été présenté en mars. En capitalisant sur sa liste de héros emblématiques, Rivals s’appàrête rivaliser avec des titres comme le populaire Overwatch de Blizzard. En prévision de sa sortie le 6 décembre, Marvel Games et NetEase viennent de publier un trailer de lancement mettant en avant son impressionnante liste de personnages. En plus des visages familiers comme Spider-Man et Magik, de nouveaux personnages sont présentés, tels que Wolverine, Black Widow, Squirrel Girl, Cloak & Dagger et Iron Fist/Lin Lie, chacun avec des designs mis à jour et évidemment prêts à la customisation au cosplay. Le trailer dévoile aussi les mécaniques de jeu, et notamment des mouvements emblématiques comme le Fastball Special entre Wolverine et Hulk.



L’histoire du jeu tourne autour d’une collision multiverse causée par un affrontement entre le Docteur Doom et son homologue de 2099. Les joueurs se livrent à des affrontements en 6v6 et dirigent donc des personnages provenant de divers univers, l’objectif final étant de vaincre les deux Dooms afin de sauver le multivers. L’action se déroule sur des cartes inspirées par des réalités alternatives, telles que l’Empire intergalactique de Wakanda, Tokyo 2099 ou bien encore la planète symbiote Klyntar. A noter que le jeu est lancé en même temps que la chanson-thème « Rivals to the End » de Chrissy Costanza, disponible sur les plateformes de streaming ce jour même.

Marvel Rivals sera disponible sur consoles et PC le 6 décembre.