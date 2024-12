Marvel Rivals attire plus de 20 millions de joueurs

Ils sont peu nombreux les jeux à avoir franchi la barre des 20 millions de joueurs en 2024. Palworld avait ouvert le bal en début d’année, et c’est donc à Marvel Rivals que revient le rôle de clôturer le bal des gros « bangers » de 2024. Le jeu développé par Netease avait atteint les 10 millions de joueurs en trois jours, et il n’aura fallu qu’une dizaine de jours supplémentaires pour que les 20 millions soient dépassés. Pas peu fier de ses résultats spectaculaires, le studio chinois a décidé d’offrir aux joueurs un spray inédit gratuit dans le cadre d’un nouveau mode (largement inspiré de Splatoon) qui sortira le 20 décembre prochain.

💖 We are thrilled to announce that 20 million players have joined Marvel Rivals! Our gratitude for each of you is immense!

🥰The spray is ready now, and we also included this number in the spray! Thank you for helping us achieve this milestone.

⏲️Log in from December 20th,… pic.twitter.com/tr0k6NYZ95

