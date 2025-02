Humane arrête la vente et la production du Ai Pin (qui ne sera bientôt plus utilisable)

Le fiasco se poursuit. Moins d’un an après son lancement, le Ai Pin est donc déjà en fin de vie. Humane annonce aujourd’hui sur son site que son gadget ne sera plus utilisable à partir du 28 février prochain, date à laquelle les serveurs cloud seront arrêtés. Les fonctionnalités telles que les appels, la messagerie, les requêtes et réponses AI, ainsi que l’accès au cloud, cesseront d’être disponibles, ce qui de fait transformera le Ai Pin en petite brique grisâtre ou blanche, à moins d’être (très) bon bidouilleur. Aucun remboursement du gadget ne sera accordé, hormis pour ceux qui avaient acheté le Ai Pin durant les 90 derniers jours (période de retour). Pour rappel, le Ai Pin coûtait 700 dollars à son lancement.

Un départ chaotique, des fonctionnalités décevantes, et moins de 12 mois plus tard, un arrêt pur et simple des ventes et des serveurs

Dans une mini FAQ d’une sobriété glaciale, Human refuse de donner les raisons de cet arrêt brutal (même si l’on se doute que la demande doit frôler le plancher) et se contente de préciser qu’un nouveau projet est en préparation (bon courage pour le financement après ce fiasco). La startup décrit les étapes à suivre pour récupérer les photos, vidéos et note stockées dans le Ai Pin avant le « shutdown » et c’est presque tout puisque de toute façon il n’y a rien d’autre à sauver de cette triste aventure.

Cet arrêt brutal intervient dans un contexte un peu particulier puisque Human est en cours de rachat par HP pour un montant de 116 millions de dollars. HP récupère l’essentiel de Humane, soit la plateforme CosmOS AI, près de 300 brevets et les employés de la société.