A défaut de vendre son AI Pin, Humane veut placer CosmOS dans une multitude d’appareils

Humane, l’entreprise derrière l’énorme échec commercial de l’AI Pin, change radicalement de stratégie en misant désormais sur son système d’exploitation CosmOS, présenté comme une plateforme d’IA généraliste destinée à différents types d’appareils. Une vidéo montre CosmOS tournant des voitures, des téléviseurs, des enceintes connectées et des mobiles. L’OS de Humane y gère plusieurs tâches comme le contrôle de la température à domicile, la recherche de recettes ou bien encore la gestion d’agendas. Il y a un gros « mais » cependant, car les mentions légales de la vidéo précisent qu’il s’agit de prototypes et d’expériences simulées, et non d’un produit fini, les caractéristiques finales de l’OS étant susceptibles d’évoluer. Si l’objectif est certes de positionner CosmOS comme un OS polyvalent, il y a encore loin de la coupe aux lèvres pour l’instant.



Preuve de cette communication un peu trop en avance sur l’état des lieux, le kit de développement logiciel (SDK) de CosmOS n’est pas encore disponible publiquement, et Humane n’a pas révélé le moindre partenariat avec des fabricants ou des sociétés tierces. Les logos floutés dans la vidéo promotionnelle laissent aussi penser que les collaborations, s’il y en, sont peu nombreuses. On ne peut pas non plus s’empêcher de penser que ce changement de cap brutal intervient après les très mauvais résultats de l’AI Pin, dont les retours dépassaient même les ventes peu de temps après son lancement, une catastrophe industrielle qui aurait mené Humane au bord du rachat. Dernière tentative désespérée ou véritable stratégie planifiée ? Le passage de CosmOS sous licence ressemble dans tous les cas à un énorme pari.