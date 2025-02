Le Mexique menace de poursuivre Google pour le nom « Golfe d’Amérique »

La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a exprimé sa ferme volonté d’engager des poursuites judiciaires contre Google si l’entreprise américaine persiste à utiliser l’appellation « Golfe d’Amérique » sur ses cartes au lieu de « Golfe du Mexique ». Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, elle a précisé : « Nous allons attendre la réponse de Google et, sinon, nous engagerons des procédures judiciaires ».

Cette déclaration fait suite à une lettre officielle envoyée par le gouvernement mexicain à Google le 11 février, dans laquelle il est précisé que le décret signé par Donald Trump fin janvier ne concerne que la partie américaine du golfe, au nord, et exclut celle du Mexique et de Cuba, au sud. Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Juan Ramon de la Fuente, a souligné : « En aucune circonstance le Mexique n’accepte que soit renommée une zone géographique qui inclut une partie de son territoire national et qui se trouve sous sa juridiction ».

Le décret de l’ancien président américain avait pour but de rebaptiser la mer bordant la Floride, la Louisiane, le Texas, le Mexique et Cuba, mais a provoqué des tensions diplomatiques. En réponse, Google a modifié ses cartes en affichant « Golfe d’Amérique » pour les utilisateurs américains et « Golfe du Mexique » pour les Mexicains, tout en maintenant les deux appellations pour le reste du monde.

Apple a également suivi cette tendance en renommant le golfe dans ses cartes pour les utilisateurs américains, tandis que le terme « Golfe du Mexique (Golfe d’Amérique) » apparaît ailleurs. Le Mexique, pour sa part, reste opposé à cette nouvelle désignation.