Meta développe des robots humanoïdes

Meta commence à travailler sur du matériel et des logiciels pour des robots humanoïdes. Bloomberg révèle qu’une nouvelle équipe au sein de la division Reality Labs de Meta travaillera d’abord sur du matériel robotique capable d’effectuer des tâches ménagères.

Les robots humanoïdes intéressent Meta

Meta ne se limiterait pas à la fabrication de robots sous sa propre marque. L’entreprise aurait des objectifs plus larges : créer l’intelligence artificielle, les capteurs et les logiciels pour des robots qui seraient ensuite produits et commercialisés par d’autres sociétés. Le groupe serait déjà en discussions avec des acteurs du secteur, comme Unitree Robotics et Figure AI.

Andrew Bosworth, directeur technologique de Meta, a expliqué dans un mémo interne : « Les technologies fondamentales dans lesquelles nous avons déjà investi et que nous avons développées dans Reality Labs et l’IA sont complémentaires aux avancées nécessaires pour la robotique. Nous pensons qu’élargir notre portefeuille pour investir dans ce domaine apportera de la valeur à Meta AI ainsi qu’à nos programmes de réalité mixte et augmentée ».

Un secteur qui intéresse d’autres sociétés

Meta n’est pas la seule entreprise à s’intéresser à la robotique. Tesla a déjà dévoilé ses propres robots humanoïdes, tandis qu’Apple explore des concepts de robots humanoïdes et non humanoïdes pour son écosystème domotique. Nvidia, de son côté, nourrit également de grandes ambitions dans ce domaine.

La nouvelle équipe robotique de Meta sera dirigée par Marc Whitten, ancien patron de Cruise, l’expérience de robotaxis abandonnée par General Motors. Il a également occupé des postes de direction chez Microsoft, Sonos, Unity et Amazon.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des investissements massifs de Meta dans l’intelligence artificielle, avec un budget de 65 milliards de dollars rien que pour 2025. Parallèlement, l’entreprise intensifie ses efforts pour commercialiser ses nouvelles lunettes connectées. Elle a recruté John Koryl, ancien dirigeant de The RealReal, pour occuper le poste de vice-président des ventes.