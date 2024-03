Nvidia dévoile GR00T, une plateforme destinée à créer des robots humanoïdes avancés

« Je s’appelle Groot » pourraient être les premiers mots d’un robot humanoïde fonctionnant grâce à GR00T, une plateforme logicielle destinée à créer des robots capables de comprendre le langage humain et de reproduire les actions humaines. Présenté lors de l’événement GTC de Nvidia à San Jose, le « Projet GR00T » (Generalist Robot 00 Technology) est une plateforme logicielle pour les entreprises souhaitant développer des robots avancés et nettement moins dépendants aux commandes préprogrammées. Le modèle GR00T de Nvidia peut comprendre différentes langues et lire les entrées vidéo, ce qui lui permet d’apprendre des mouvements complexes en analysant des clips vidéo et en répliquant ces actions dans des simulations virtuelles. Ces données sont ensuite transmises au robot qui peut ainsi développer la dextérité et la coordination nécessaires.

Le Jetson Thor de Nvidia, un SoC puissant dédié à l’IA, peut exécuter GR00T et d’autres modèles d’IA conçus pour les robots humanoïdes. Ce SoC dispose d’un GPU basé sur l’architecture Blackwell de Nvidia, cette dernière étant une amélioration significative par rapport aux GPU Hopper H100 de la génération précédente. A noter que Nvidia collabore également avec des entreprises de robotique de premier plan, telles que Boston Dynamics, Figure et Agility Robotics, pour la construction de plates-formes d’IA adaptées aux nouvelles générations de robots humanoïdes. Le robot Figure 01 illustre avec brio l’intérêt d’une jonction entre la robotique mécanique (ici un robot humanoïde de la startup Figure), l’IA (GPT d’OpenAI), des processeurs puissants (SoC Jetson Thor) et une plateforme de développement adaptée (GR00T).