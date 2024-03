Figure 01, le robot humanoïde d’OpenAI, se montre étonnamment véloce et précis (vidéo)

OpenAI a diffusé il y a quelques heures une nouvelle vidéo de son robot humanoïde Figure 01 (créé en partenariat avec la startup Figure), une vidéo qui a de faux airs de publicité futuriste destinée à pousser à l’achat d’une telle machine. Non seulement Figure 01 s’avère extrêmement véloce, rapide et précis dans ses mouvements, mais le robot est aussi capable de s’exécuter sur simple commande vocale en temps réel, et peut même répondre à son interlocuteur ! OpenAI a poussé le sens du détail jusqu’à reproduire les hésitations vocales propres au phrasé « humain », à l’instar de la phrase : « Alors, je vous ai donné la pomme, parce que c’est le seul, heu, élément comestible que je pouvais vous fournir sur la table. » Figure 01 place les ustensiles de cuisine dans le bac à vaisselle avec une telle facilité apparente que pour la première fois, il semble vraiment possible d’envisager qu’un robot de ce genre puisse remplacer l’humain pour les tâches domestiques quotidiennes. Le futur est à nos portes.



Du jamais vu dans le secteur de la robotique

Ce mélange de compréhension rapide, de capacité à répondre presque sans hésitation, et de gestes aussi précis correspondants aux demandes vocales est tout simplement du jamais vu dans le secteur de la robotique, y compris chez Boston Dynamics dont les robots seraient bien en peine d’interagir de la sorte avec un humain (malgré leur extrême fluidité dans les mouvements). A côté de Figure 01, l’Optimus de Tesla ressemble quant à lui à un prototype d’une autre époque, d’une époque passée devrait-on préciser. Elon Musk avait déjà bien des reproches à faire à OpenAI, et l’on peut supposer que cette nouvelle démonstration de force technique et scientifique ne le calmera pas plus. L’un des premiers vrais chocs technologiques de 2024, par une société qui avait déjà largement bouleversé la donne dans le domaine de l’IA avec son LLM ChatGPT.