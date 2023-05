Tesla dévoile de nouveau ses robots humanoïdes, et il y a du mieux

Optimus, le robot humanoide de Tesla, n’avait pas vraiment impressionné les spécialistes du secteur lors de sa première présentation, même si beaucoup louaient le fait que Tesla était parvenu à des résultats prometteurs en un minimum de temps. Près d’un an après ce premier jet, Tesla montre l’état d’avancement de ses robots, et c’est peu dire que les choses ont avancé dans le bon sens. Les évolutions sont déjà notables en terme de motricité puisque l’Optimus se déplace nettement plus rapidement (si l’on peut dire) que son prédécesseur. La main de ces robots apparait aussi beaucoup plus habile. Là encore, le gap est réel avec le premier proto dévoilé.

Plusieurs prototypes ont été présentés, et s’il reste encore beaucoup de travail pour revenir dans la roue de Boston Dynamics, les progrès sont sensibles, et encore une fois suffisamment rapides pour que le choix de développer des robots humanoïdes ne s’apparente pas à une simple lubie d’Elon Musk. Reste à voir dans quel contexte professionnel ou domestique ces machines sophistiquées pourront avoir une réelle utilité…