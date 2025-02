Ubisoft : le chiffre d’affaires s’effondre de près de 50%

Ce n’est pas nouveau : Ubisoft est dans la tourmente depuis plusieurs trimestres. La réception très tiède de Star Wars Outlaws et le report d’Assassin’s Creed Shadows ont plombé les résultats de l’éditeur français, au point que le chiffre d’affaires d’Ubi s’est effondré de 47,5% lors du quatrième trimestre 2024 (troisième trimestre fiscal pour la société), une période de l’année pourtant peu sujette habituellement à de tels soubresauts. Le chiffre d’affaires d’Ubisoft a donc atteint les 318,1 millions d’euros sur le Q4 (contre près du double donc sur le Q4 2023). Les chiffres sont tout aussi alarmants concernant l’année fiscale en cours : le CA d’Ubisoft sur les 9 premiers mois de son année fiscale a chuté de 31,4%, un gadin qu’il sera bien difficile de surmonter, sachant que Assassin’s Creed Shadows ne sortira qu’en toute fin de premier trimestre (le 20 mars pour être précis).

Parce qu’il faut bien rester optimiste, l’éditeur annonce que les précommandes d’Assassin’s Creed Shadows sont « à un niveau comparable à celles d’Assassin’s Creed Odyssey » (qui a été l’un des plus gros succès de la franchise), ce qui pourrait signifier que la refonte du projet pourrait déjà avoir porté ses fruits (et que les joueurs ne sont finalement pas si rancuniers que cela). L’éditeur confirme en outre que du nouveau contenu pour AC Shadow sera publié chaque année, ce qui montre bien à quel point Ubisoft joue gros sur sa franchise phare. Rien ne semble acquis cependant pour Ubisoft, qui doit faire face depuis quelques jours à un mouvement de grève national du secteur du JV, relatif aux salaires et au télétravail.