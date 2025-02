PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en février 2025 (dont Star Wars Jedi: Survivor)

Sony a profité de son State of Play pour dévoiler la liste des jeux qui débarquent sur le PlayStation Plus en février en ce qui concerne les abonnements Premium et Extra. Star Wars Jedi: Survivor fait partie des titres. La liste pour l’abonnement Essential a déjà été communiquée.

Jeux du PlayStation Plus Extra et Premium pour février 2025

Star Wars Jedi: Survivor | PS4, PS5

TopSpin 2K25 | PS4, PS5

Lost Records: Bloom & Rage – Episode 1 | PS5

SaGa Frontier Remastered | PS4

Somerville | PS4, PS5

Tin Hearts | PS4, PS5

Mordhau | PS4, PS5

Les joueurs avec l’abonnement PlayStation Plus Premium auront aussi le droit aux titres suivants :

Patapon 3 | PS4, PS5

Dropship: United Peace Force | PS4, PS5

Sony ajoute que Blue Prince et Abiotic Factor seront disponibles respectivement ce printemps et cet été dans le catalogue des jeux PlayStation Plus. Aussi, Armored Core, Armored Core Project Phantasma et Armored Core Master of Arena débouleront dans le courant de l’année.

Les différentes offres du PlayStation Plus

PlayStation Plus Essential :

Deux jeux téléchargeables chaque mois.

Des réductions exclusives.

Le stockage dans le cloud pour les sauvegardes de jeu.

L’accès au multijoueur en ligne.

Ce palier ne comporte aucun changement pour les joueurs actuellement abonnés à PlayStation Plus.

Prix : 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 71,99€ par an

PlayStation Plus Extra :

Fournit tous les avantages du palier Essential.

Propose également un catalogue d’environ 400 des meilleurs jeux PS4 et PS5, notamment des hits du catalogue PlayStation Studios et des partenaires tiers. Les jeux du palier Extra peuvent être téléchargés pour permettre leur accès hors ligne.

Prix : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 125,99€ par an

PlayStation Plus Premium :

Fournit tous les avantages des paliers Essential et Extra.

Propose environ 340 jeux supplémentaires, dont des jeux PS3 disponibles via le streaming dans le cloud et un catalogue de grands classiques, disponibles en streaming ou en téléchargement parmi les jeux PlayStation, PS2 et PSP.

L’accès par le biais du streaming dans le cloud aux jeux PlayStation, PS2, PSP et PS4 des paliers Extra et Premium dans les marchés proposant actuellement le service PlayStation Now. Les clients peuvent jouer en streaming sur les consoles PS4 et PS5, ainsi que sur PC.

Des versions d’essai à durée limitée seront également proposées à ce palier, permettant aux joueurs de les tester avant de les acheter.

Prix : 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 151,99€ par an