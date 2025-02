IA : 60 entreprises s’associent pour faire de l’Europe un « leader mondial »

Lors du sommet de Paris, plus de 60 grandes entreprises ont annoncé la création de la EU AI Champions Initiative, une coalition visant à faire de l’Europe un leader mondial dans le domaine de l’intelligence artificielle. Cette alliance regroupe des acteurs majeurs de l’industrie et de la technologie, tels qu’Airbus, L’Oréal, Mercedes, Siemens, Spotify et Mistral AI.

L’objectif de cette initiative est de stimuler le développement de l’IA en Europe en coordonnant les actions autour de la technologie, de l’industrie, du capital et des politiques publiques. Elle prévoit notamment de simplifier drastiquement le cadre réglementaire européen, afin de libérer tout le potentiel de l’Europe dans ce domaine. La coalition « ambitionne d’engager un échange collaboratif et constructif avec la Commission européenne et les gouvernements des États membres pour créer un cadre réglementaire drastiquement simplifié », précise le communiqué.

Les dirigeants de la coalition se sont rencontrés après la présentation de l’initiative hier par Emmanuel Macron ainsi que 15 autres chefs d’État et de gouvernement européens, auquelle s’ajoute la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Arthur Mensch, fondateur de Mistral AI, a déclaré : « EU AI Champions Initiative arrive à un moment clé pour les dirigeants d’entreprises afin de positionner l’Europe aux avant-postes de l’IA et transformer notre économie ». Le sommet de Paris, qui réunit décideurs politiques et acteurs de la tech, se poursuit avec des débats sur la régulation de l’IA, un sujet crucial à l’heure des révolutions technologiques actuelles.