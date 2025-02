Un robot à visée militaire a animé une soirée festive dans un nightclub de San Francisco

C’est ce que l’on appelle un « coup » marketing. Pour familiariser le grand public avec les robots conçus pour la guerre, Foundation Robotics Labs a opté pour une approche surprenante : intégrer ces robots à des événements festifs. Le robot humanoïde Phantom de Foundation Robotics Lab a ainsi fait une apparition remarquée en tant que « DJ » lors de la Tech GigaParty qui se déroulait au Temple Nightclub de San Francisco. Comme on peut s’en douter, le robot n’a pas vraiment manipulé les platines et la bande musicale était préprogrammée durant les trente minutes de son petit show, mais la simple imitation des gestes d’un DJ a suffi à électriser la foule. Même transformé en simple automate, le Phantom « DJ » a tout de même nécessité des semaines de travail de la part des ingénieurs de la startup.

SFGATE culture reporter Timothy Karoff watched a robot perform for an enthusiastic crowd. Phantom is the first humanoid robot developed by San Francisco-based startup Foundation Robotics Labs. pic.twitter.com/bEv36Ew5gr — SFGATE (@SFGate) February 5, 2025

Derrière cette mise en scène se cache une ambition bien plus vaste : Foundation Robotics Labs est en effet la seule entreprise américaine spécialisée dans la conception de robots humanoïdes destinés à la défense nationale. La startup travaille en collaboration avec le département de la Défense des États-Unis et développe des machines de plus en plus grandes, rapides et robustes, autant de « qualités » essentielles à une machine à visée militaire. Pour l’instant, ces robots sont principalement utilisés pour des tâches de maintenance et de ravitaillement d’avions, mais la start-up ne s’arrête pas là : son plan à long terme prévoit la création de robots en essaim, l’installation d’une base en Antarctique, avant pourquoi pas de viser la Lune ou Mars avec la construction de bases spatiales opérationnelles.