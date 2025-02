La Banque publique française d’investissement lâche 10 milliards d’euros pour l’IA

Décidément, les euros pleuvent en ce moment sur l’IA française. Après les 50 milliards d’investissements des Émirats arabes unis pour l’installation de serveurs d’IA dans l’hexagone, Après les belles annonces autour de Mistral AI, le LLM français qui tient la dragée haute aux ChatGPT et consorts, voilà que la Banque publique française d’investissement (Bpifrance) a décidé d’investir pas moins de 10 milliards d’euros dans l’IA sur le territoire national : » Nous renforçons la position de la France comme acteur mondial dans ce domaine stratégique, » a déclaré Nicolas Dufourcq, CEO de Bpifrance.

La Banque d’investissement mise depuis des années sur les fleurons de la tech française, et a notamment racheté des parts de la startup Mistral, actuellement en pleine ascension (et seule société du genre en Europe capable de rivaliser avec les champions américains et chinois). Et ce n’est pas fini puisque Bpifrance prévoit de lever des fonds encore plus importants à l’avenir, là encore principalement pour le secteur de l’IA, et pas nécessairement cette fois pour des sociétés françaises. On notera que toutes ces belles annonces interviennent à quelques jours de l’ouverture du Sommet sur l’Action en Intelligence Artificielle qui se déroulera à Paris, sommet durant lequel d’autres bonnes « surprises » pourraient être annoncées.