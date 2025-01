La France lance INESIA, un institut de surveillance de l’IA

Le gouvernement français a annoncé la création d’un nouvel institut public dédié à la surveillance de l’intelligence artificielle, appelé l’Institut national pour l’évaluation et la sécurité de l’intelligence artificielle (INESIA). Cet organisme, placé sous l’égide du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) ainsi que de la Direction générale des entreprises (DGE), vise à anticiper et évaluer les risques associés à l’IA.

Bien que l’INESIA n’ait pas le pouvoir d’agir comme un régulateur, il aura pour mission de mener des études scientifiques sur les effets de l’IA, notamment en matière de sécurité. L’objectif est de trouver un équilibre entre la promotion de l’innovation dans ce domaine technologique et la gestion des risques qui y sont liés. L’institut regroupera plusieurs entités existantes telles que l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi), l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria), et le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE).

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large, notamment la Déclaration de Séoul de mai 2024, qui souligne l’importance de garantir une IA sûre et inclusive. Cette déclaration a été adoptée par plusieurs pays leaders en matière de technologie, dont la France, et constitue un cadre de coopération international pour une gestion responsable de l’IA. En parallèle, la France accueillera un sommet mondial sur l’intelligence artificielle à Paris les 10 et 11 février, renforçant ainsi son rôle dans la régulation de cette technologie émergente.