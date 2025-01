Plus d’un million de Meta Ray-Ban ont été vendues en 2024

Les lunettes connectées Meta Ray-Ban connaissent un certain succès, au point d’avoir connu plus d’un million de ventes en 2024. La révélation a été faite par Mark Zuckerberg, le patron de Meta, auprès des employés, comme l’indique The Verge.

« Je pense que l’une des questions qui se posent à nous est la suivante : allons-nous passer d’un million cette année à deux millions ? Allons-nous passer de 1 million à 5 millions ? » a déclaré Mark Zuckerberg aux employés de Meta. Depuis leur lancement en 2023, les lunettes connectées Meta Ray-Ban se sont progressivement enrichies de nouvelles fonctionnalités, telles que l’intelligence artificielle multimodale pour traiter ce que vous voyez, entendez et lisez, ainsi que l’IA en direct et les traductions.

« Nous avons pratiquement inventé la catégorie et nos concurrents ne sont pas encore apparus », a ajouté le dirigeant lors de la réunion. « Je pense que nous commencerons à en voir un peu plus tard cette année, peut-être l’année prochaine, mais nous avons un champ d’action très ouvert pour faire découvrir au plus grand nombre possible de personnes les lunettes avec Meta AI et nous devrions saisir cette opportunité ».

Meta prévoit une nouvelle paire de lunettes connectées pour 2025. Elle a pour nom de code Hypernova. Sa particularité sera d’avoir une sorte d’écran pour afficher des contenus. De plus, la société travaille avec Oakley pour là encore préparer de nouvelles lunettes connectées. La sortie aurait lieu dans le courant de l’année.