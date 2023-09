[Meta Connect] Ray-Ban Meta : des lunettes connectées boostées à l’IA

Les Ray-Ban Meta étaient le troisième pilier des annonces de la conférence Meta Connect, après bien sûr les présentations du Meta Quest 3 et de Meta AI. Successeuses des Facebook Ray-Ban Stories, les Ray-Ban Meta se distinguent par un design « Headliner » de plus en plus effilé, de nouveaux hauts parleurs intégrés (50% plus puissants) avec son directionnel, de 5 microphones capables de capturer le son à 360°, un boitier de charge façon cuir assurant 36 heures d’autonomie au global, sans oublier bien sûr un nouveau capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels enregistrant des vidéos en FULL HD et 60 images/seconde. Les Ray-Ban Meta intègrent en outre un processeur Qualcomm Snapdragon AR1 Gen1, des puces taillées pour ce type d’accessoire AR. Quant aux verres, ils sont produits par EssilorLuxottica.

Ces améliorations technologiques étaient attendues, mais les vraies évolutions sont à mettre à l’actif une fois de plus du logiciel et de l’intelligence artificielle. Meta AI est en effet intégré aux Ray-Ban Meta, et l’on pourra commencer à dialoguer avec le chatbot en utilisant la commande vocale « Hey Meta ». Meta promet en outre que cette IA disposera de capacités multimodales dès l’an prochain. « Her » n’est plus si loin… Il sera aussi possible de démarrer des lives Facebook et Instagram directement depuis les Ray-Ban Meta, et les commentaires écrits pourront être lus à voix haute par l’assistant vocal.

Les Ray-Ban Meta seront proposées en trois coloris de monture (Jeans, Rebel Black et Caramel), et l’on pourra largement personnaliser ses nouvelles montures (jusqu’à 150 combinaisons possibles). La commercialisation démarrera en France à partir du 17 octobre prochain au prix de 329 euros (le modèle de base).