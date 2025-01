Des astronautes chinois parviennent à produire en orbite du carburant pour fusée

Les astronautes chinois de la mission Shenzhou-19 ont réussi à produire à bord de la station spatiale chinoise (CSS) du carburant pour fusée grâce à un processus innovant de photosynthèse artificielle. Ce procédé imite le fonctionnement des plantes en transformant le CO₂ et l’eau en oxygène et en éthylène à l’aide de semi-conducteurs. Développée depuis 2015, cette technique s’avère plus efficace et moins énergivore que l’électrolyse actuellement utilisée pour recycler l’eau et produire de l’oxygène dans les stations spatiales. Les chercheurs de la CNSA (Agence Spatiale Chinoise) espèrent également fabriquer à l’avenir d’autres carburants comme le méthane ainsi que des composés utiles tels que l’acide formique.

Pour la première fois dans l’histoire de l’aérospatiale, du carburant pour fusées a été produit en orbite

Cette avancée capitale devrait jouer un rôle clé dans les programmes d’exploration lunaire, notamment pour le projet chinois de base lunaire internationale, une base qui serait installée au pôle Sud de la Lune, là où de la glace d’eau a été détectée. Pouvoir produire du carburant sur place réduirait en effet les besoins en missions logistiques coûteuses, rendant ainsi les expéditions spatiales plus autonomes et surtout plus « économiques ».