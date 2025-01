Beyond: Two Souls, le jeu culte de Quantic Dream, sera adapté en série TV

Un nouveau jeu vidéo va être adapté en série télévisée : Beyond: Two Souls, le jeu d’action-aventure culte du studio français Quantic Dream, arrive sur le petit écran. Elliot Page, qui incarnait le personnage de Jodie Holmes dans le jeu édité en 2013, s’est beaucoup investi pour faire accoucher le projet : Pageboy Productions, la société de production de l’acteur, a en effet acquis les droits d’adaptation télévisée auprès de Quantic Dream, et Page participera activement au projet en tant que producteur. Le créateur du jeu, David Cage, collabore également à l’écriture de cette adaptation qui en est encore à ses débuts.

La série devrait rester fidèle à la structure non linéaire du jeu, qui explore des thèmes comme la survie et les conséquences des décisions instantanées. L’histoire suit Jodie, une jeune femme dotée de pouvoirs surnaturels grâce à son lien psychique avec une entité spirituelle nommée Aiden. « La richesse narrative et la profondeur émotionnelle de l’histoire nous offrent une base fantastique », a déclaré Page dans les colonnes du site Deadline. « Nous voulons créer une vision unique des personnages et de leurs parcours, qui résonne autant auprès des fans que des nouveaux spectateurs ». L’absence d’écran de game over dans le jeu pourrait aussi laisser présager une adaptation intrigante sur la manière dont la mort sera traitée dans la série.