Chevron va construire des centrales au gaz naturel pour alimenter les serveurs d’IA

Chevron fait un pas stratégique dans le marché de l’énergie pour l’IA en s’associant à une société d’investissement afin de construire des centrales électriques au gaz naturel spécialement conçues pour alimenter les centres de données. Pour rappel, le gaz naturel est une énergie fossile (le terme « naturel » est trompeur ici). Cette décision intervient alors que les préoccupations concernant l’impact environnemental de l’IA, notamment sa consommation massive d’eau et d’énergie, ne cessent de croître. Selon The New York Times, Chevron a déjà commencé à acquérir des équipements et à rechercher des sites, l’objectif étant de rendre ces centrales opérationnelles d’ici trois ans.

Le CEO Mike Wirth présente cette initiative comme une réponse à la demande croissante en « énergie fiable et abordable », bien qu’il soit évident que l’entreprise cherche aussi à tirer profit du boom de l’IA. Une étude de Goldman Sachs prévoit ainsi une augmentation de 160 % de la demande énergétique des centres de données d’ici 2030 ; Chevron se positionne donc pour capter une part des 500 milliards de dollars (estimation) qui seront investis dans l’expansion de ces infrastructures.

L’annonce de Chevron arrive toutefois à un moment assez paradoxal de l’avancée de l’IA. Alors que les géants américains de l’IA poussent à une consommation énergétique toujours plus importante afin d’alimenter des modèles toujours plus puissants, l’entreprise chinoise DeepSeek vient de lancer un modèle d’IA capable de rivaliser avec les leaders du secteur, mais à une fraction du coût et de la consommation énergétique de ses concurrents américains. On est donc en droit de se demander si une telle expansion de la consommation de combustibles fossiles est réellement nécessaire pour répondre aux besoins de l’IA.