Énergie : les serveurs d’IA dans le monde consommeraient autant que la France

Le développement ultra-rapide de l’intelligence artificielle (IA) suscite des inquiétudes non seulement concernant ses impacts sociétaux et sécuritaires, mais aussi environnementaux. Une étude menée par le Massachusetts Institute of Technology (MIT) détermine avec précision la consommation énergétique colossale des centres de données dont l’IA est l’un des moteurs principaux. En 2022, la consommation mondiale des serveurs d’IA atteignait 460 térawatts, équivalente donc à celle de la France (463 térawatts), et devrait dépasser 1 000 térawatts d’ici 2026. Ces infrastructures, essentielles pour entraîner et faire fonctionner les modèles IA, impliquent aussi une forte consommation d’eau pour le refroidissement de ses équipements, contribuant ainsi à la pression sur des écosystèmes déjà fragilisés par le réchauffement climatique.

L’impact environnemental de l’IA va au-delà de la consommation électrique de ses serveurs et touche également la production et le transport du matériel informatique, notamment les cartes graphiques (GPU), évidemment très sollicitées pour les calculs parallèles nécessaires à l’entrainement puis au fonctionnement des IA. La fabrication de ces composants, elle aussi en très forte augmentation, engendre une empreinte carbone extrêmement importante.

Malgré ces constats peu reluisants, les chercheurs du MIT soulignent les lacunes actuelles dans l’évaluation systématique et exhaustive des répercussions de l’IA sur l’environnement, en raison de la rapidité des avancées technologiques qui dépasse les capacités d’analyse environnementale. En d’autres termes, les évolutions elles aussi rapides des composants informatiques (processeurs et serveurs moins énergivores à puissance égale ou supérieure) ne permettent pas d’évaluer l’impact environnemental à long terme, qui dépendra tout autant du niveau d’accroissement des besoins en IA que des choix technologiques effectués pour y faire face.