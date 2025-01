SpaceX a établi un nouveau record de lancements en 2024 (et de loin !)

Si l’on veut être précis, cela fait déjà plusieurs semaines que SpaceX tient son record : la firme spatiale ondée par Elon Musk a en effet procédé à 134 missions (réussies) l’an dernier, contre 96 missions/vols en 2023. SpaceX a lancé des fusées jusqu’au tout dernier jour : le 31 décembre, une fusée Falcon 9 a décollé du centre spatial Kennedy en Floride à 06h34 heure de Paris, avec à son bord un groupe de satellites Starlink (près de 7000 sont désormais en orbite). Et comme à l’habitude, la fusée utilisée à cette occasion avait déjà servi pour d’autres missions (pour rappel, les fusées Falcon 9 atterrissent à la verticale et peuvent donc être réutilisées).

Derrière SpaceX, c’est bien la Chine qui s’est illustrée avec 68 lancement en 2024 contre… 67 lancements en 2023. Plutôt stable donc. La Russie est loin derrière, le Roscosmos ayant supervisé à peine 17 lancements en 2024. A noter que si la grande majorité de ces lancements étaient préparés par l’agence spatiale chinoise (et ses fameux lanceurs Longue Marche), plusieurs de ces lancements concernaient toutefois des missions commerciales. SpaceX et la Chine devraient rester les principaux animateurs des missions spatiales cette année, avec d’un côté la poursuite de Starlink et la prochaine mission Artemis (qui doit permettre à terme aux astronautes de retourner sur la Lune) et de l’autre côté des projets de stations spatiale, encore une mégaconstellation (Qianfan) et même une base lunaire. La course est lancée.