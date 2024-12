Marseille, Nice… les sites de plusieurs villes françaises ont connu une cyberattaque

Plusieurs sites Internet de villes et départements français ont été inaccessibles en ce 31 décembre, après qu’un groupe de hackers a revendiqué des attaques informatiques en représailles du soutien français à l’Ukraine.

Les sites des villes de Marseille et de Tarbes ont été inaccessibles, ou accessibles par intermittence, ainsi que les sites du département de Haute-Garonne..

Les faits ont été revendiqués sur X (ex-Twitter) par un groupe de hackers baptisé NoName, déjà connu pour d’autres attaques et défendant les intérêts de la Russie. Le parquet de Paris s’être saisi de ces faits et l’enquête a été confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Sur son compte X, le groupe de hackers a également revendiqué des attaques contre les sites des villes de Nantes, Bordeaux, Poitiers, Pau, Nîmes, Nice, Angers, Le Havre, Montpellier, ainsi que ceux du département des Landes, de La Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, mais ils étaient toujours accessibles mardi.

Ukraine has received over 150m euros from Denmark, France and Lithuania to support the defense industry. Defense Minister Rustem Umerov specified that 111m euros would be allocated for joint projects with Denmark to equip the AFU with domestic means of defeat🤬

We decided to… pic.twitter.com/BAMhYvHBIi

— NoName057(16) (@Noname05716) December 31, 2024