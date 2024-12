Le top 10 des séries les plus piratées en 2024, avec House of the Dragon en tête

Le classement des séries les plus piratées tout au long de 2024 est désormais disponible. C’est l’occasion de voir que House of the Dragon arrive en tête.

House of the Dragon, qui est un préquel de Game of Thrones, avait déjà été la série la plus piratée en 2022, avant d’être battue par The Last of Us l’année dernière. Voilà maintenant qu’elle est une nouvelle fois à la première place. Cela s’explique par la diffusion cette année de la saison 2 sur HBO et le service de streaming Max.

Cette première place n’est pas vraiment une surprise. Tout ce qui touche à l’univers de Game of Thrones se veut populaire. S’ajoute à cela que beaucoup de personnes n’ont pas un abonnement à Max, à l’inverse de Netflix par exemple. Cela les pousse ainsi au téléchargement illégal, bien qu’ils pourraient très bien s’abonner un mois ou deux pour regarder les épisodes.

Voici le top 10 des séries les plus piratées en 2024

House of the Dragon (Max) The Boys (Amazon Prime Video) Shōgun (Disney+) Arcane (Netflix) The Penguin (Max) Fallout (Amazon Prime Video) Reacher (Amazon Prime Video) Silo (Apple TV+) Dune: Prophecy (Max) Halo (Paramount+)

Comme chaque année, le classement des séries les plus piratées est établi par TorrentFreak. Le site se repose sur les données venant des torrents. Il est donc important de noter que les données des sites de streaming illégaux ne sont pas prises en compte ici, tout comme celles des sites de téléchargements illégaux. Cela s’explique par le fait que les sites en question ne donnent pas accès à leurs données.