Dune: Prophecy est renouvelée pour une saison 2

La série Dune: Prophecy, qui est diffusée sur le service de streaming Max, aura le droit à une saison 2. En effet, HBO choisit de continuer l’aventure. L’annonce intervient la même semaine où la saison 1 diffusera son dernier épisode.

Dans le vaste univers de Dune, créé par Frank Herbert, et 10 000 ans avant l’ascension de Paul Atreides, Dune: Prophecy suit deux sœurs Harkonnen (jouées par Emily Watson et Olivia Williams) qui combattent les forces menaçant l’avenir de l’humanité et établissent la légendaire secte qui deviendra connue sous le nom de Bene Gesserit. La série est inspirée du roman La Communauté des sœurs écrit par Brian Herbert et Kevin J. Anderson.

Sarah Aubrey, responsable des programmes originaux sur Max, déclare :

Dune: Prophecy a captivé le public du monde entier grâce au leadership visionnaire de la showrunneuse et productrice exécutive Alison Schapker, qui continuera à guider cette grande histoire de vérité et de pouvoir. Nous sommes incroyablement reconnaissants à nos partenaires de Legendary, ainsi qu’à nos extraordinaires acteurs et membres de l’équipe, pour les services qu’ils rendent à l’Imperium. Nous sommes impatients de collaborer à nouveau avec cette équipe pour voir ce qu’elle nous réserve.

Il n’y a aucune information précise sur la saison 2 de Dune: Prophecy, que ce soit le casting complet, le nombre d’épisodes ou la date de sortie.