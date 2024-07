Dune Prophecy : un second trailer ultra-prometteur pour la série spin-off

Plus on en voit, plus on a envie d’en voir plus. Dune Prophecy, le spin-off du Dune en deux parties (bientôt trois) de Denis Villeneuve, se montre via un second teaser encore plus impressionnant que le premier. C’est bien simple, tout est à ce point travaillé (costumes, décors, mise en scène), le casting tellement relevé, tout est tellement raccord visuellement avec la proposition de Villeneuve, que l’on est désormais convaincu que cette production HBO a largement de quoi se hisser au rang des plus grosses séries actuelles (comme House of the Dragon, encore HBO d’ailleurs…). Dune Prophecy est basé sur le roman La Communauté des sœurs (2012) écrit Brian Herbert et Kevin J. Anderson. Si le style du fils est loin de celui du père, cette adaptation en revanche promet déjà énormément.

Que dire aussi du casting, composé de Alison Schapker, Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Mark Strong, Jade Anouka, Chris Mason, Jodhi May, Josh Heuston et Tabu (entre autres…). Dune Prophecy pose son action 10 000 ans avant l’ascension de Paul Atréides, et met le focus sur les soeurs Harkonnen et l’émergence du Bene Gesserit, une sororité composée de femmes dotées de certains pouvoirs psychiques. Composée de 6 épisodes, la série Dune Prophecy sera disponible sur Max durant le mois de novembre prochain.