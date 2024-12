La box 5G de Free supporte la 5G rapide… mais la fonction est désactivée

Free a récemment annoncé sa première box 5G qui s’adresse aux personnes n’étant pas éligibles à la fibre. On retrouve aussi le support du Wi-Fi 7 et de la 5G SA (Standalone Access), celle qui se veut le plus rapide. Mais il y a un petit problème : la fonction est désactivée.

C’est Free 1337, le compte X (ex-Twitter) de l’opérateur qui se focalise sur la partie réseau, qui annonce la nouvelle par le biais d’un message. « La Box 5G est compatible 5G SA, mais cette fonctionnalité n’est pas encore activée », indique Free.

Il faut remonter à septembre pour la première annonce de Free autour de la 5G SA. L’opérateur a annoncé la proposer immédiatement à ses abonnés mobiles, et ce sans surcoût pour ceux qui ont le forfait à 19,99€/mois. La 5G SA est un réseau qui utilise des infrastructures entièrement dédiées et indépendantes, ne reposant sur aucune infrastructure 4G — tandis que la 5G NSA (Non-Standalone Access), celle qui a été utilisée jusqu’à présent par les opérateurs, exploite les infrastructures 4G existantes pour monter en puissance. L’idée avec cette « vraie » 5G est d’avoir de meilleurs débits, une latence réduite et une fiabilité renforcée.

Le problème est que le support est limité en l’état. Seuls quelques smartphones sont compatibles. Il y a aussi le cas des smartphones compatibles comme les iPhone d’Apple qui ne peuvent pas encore en profiter parce qu’il faut une mise à jour dédiée. Il semblerait que ce soit le même scénario ici avec la box 5G de Free. Reste à savoir quand l’opérateur l’activera.