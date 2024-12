Free annonce sa box 5G compatible Wi-Fi 7

Free vient concurrencer les autres opérateurs en lançant sa première box 5G qui propose Internet en illimité et du Wi-Fi 7. C’est la première du genre en France, les modèles d’Orange, SFR et Boyugues Telecom sont en Wi-Fi 6.

Lancement de la box 5G par Free

La box 5G de Free, développée par Nokia, propose des débits Internet jusqu’à 1,5 Gb/s en téléchargement (download) et 130 Mb/s en envoi (upload). Il y a aussi le Wi-Fi 7 et la possibilité de connecter jusqu’à 100 appareils en simultané. Concernant la connectique, on retrouve trois ports Ethernet et un port USB pour raccorder ses équipements et brancher un stockage externe, comme un disque dur.

Free assure avoir fait le nécessaire pour que l’installation et l’utilisation de son nouveau produit soient très simples. Il n’y a pas besoin de travaux d’installation ni de rendez-vous avec un technicien. Une fois la box 5G réceptionnée, il suffit de la brancher pour l’activer. Elle intègre déjà une carte SIM. Ensuite, il faut scanner le QR Code dans le coffret et vous êtes connecté en Wi-Fi sans avoir eu à saisir la clé de sécurité.

Au-delà de la connexion Internet, le fournisseur d’accès dit qu’il est possible d’utiliser l’application OQEE pour regarder les chaînes de télévision sur un téléviseur connecté, un ordinateur, un smartphone ou encore une tablette. Il y a 230 chaînes incluses, des replays, OQEE Ciné, 100 heures d’enregistrements inclus, le contrôle du direct, le start-over (c’est-à-dire la possibilité de revenir au début d’un programme) et le support de Chromecast et d’AirPlay. De même, il est possible d’utiliser l’application Free FOOT.

De plus, Free dit qu’il est possible d’accéder à Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video, ainsi qu’à la VOD et aux bouquets de chaînes.

La box 5G de Free est disponible dès maintenant pour 29,99€/mois la première année puis 39,99€/mois. C’est accessible pour les abonnés non encore éligibles à la fibre. La carte d’éligibilité à la box 5G est à retrouver à cette adresse.