SpaceX : le gros raté, bien caché, de la mission Polaris Dawn

Lancée le 10 septembre dernier, la mission Polaris Dawn de SpaceX a marqué l’histoire des vols spatiaux commerciaux en réalisant la première sortie extravéhiculaires d’astronautes non professionnels. L’équipage de quatre personnes, dirigé par le milliardaire Jared Isaacman, a atteint une altitude orbitale record de 1 400 km au-dessus de la Terre. Le 12 septembre, deux membres de l’équipage, dont Isaacman, sont sortis de la capsule Dragon pour réaliser cette sortie extravéhiculaire historique.

Jusqu’ici cette mission semblait s’être déroulée sans accrocs, mais une source anonyme révèle aujourd’hui qu’une panne de courant au siège californien de SpaceX avait entraîné une perte de communication et de contrôle au sol pendant une heure, et ce en pleine mission ! Bien que l’équipage ait reçu une formation préalable, il n’était pas composé d’astronautes professionnels préalablement entrainés pour ce type de situation.

Le plus inquiétant sans doute est que cette perte de communication n’a pas été rendue publique, illustrant les lacunes actuelles dans la régulation des missions spatiales privées. Si la Federal Aviation Administration (FAA) régule et administre les conditions de lancements et des retours sur Terre, elle ne supervise pas la sécurité des passagers en raison d’un moratoire visant à encourager l’industrie spatiale émergente, une situation qui interroge évidemment.

SpaceX a informé la NASA de l’incident, l’entreprise étant un partenaire clé pour le transport des astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS). Un comité de sécurité de la NASA a par la suite exhorté SpaceX à renforcer la sécurité des équipages alors que l’entreprise intensifie ses activités commerciales. Avec la nomination de Jared Isaacman comme administrateur de la NASA (par le président élu Donald Trump), la part croissante de l’industrie privée dans les programmes spatiaux publics pourrait accélérer la mise en place de régulations plus strictes pour les missions commerciales.