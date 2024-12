Balatro : pour le créateur du jeu, la classification PEGI 18+ n’a aucun sens

Balatro n’est pas seulement fantastique; c’est aussi un jeu vierge de toute mécanique free-to-play, et dont le gameplay repose entièrement sur l’intelligence du joueur… et aussi pas mal de chance. Malgré ces bonnes « dispositions », l’agence de classification PEGI a collé un méchant PEGI 18+ au jeu, lui interdisent l’accès aux plateformes de ventes dans certains pays. PEGI s’est justifié de coller un 18+ à un jeu non violent et sans aucune mécanique freemium : « Ce jeu enseigne — à travers des images, des informations et des mécanismes de jeu — des compétences et des connaissances utilisées au poker. Pendant la partie, le joueur est récompensé par des « jetons » pour avoir joué certaines mains. Le joueur peut accéder à une liste des noms des mains de poker. En survolant ces mains, le jeu explique quels types de cartes sont nécessaires pour jouer chaque main. Au fil du jeu, le joueur devient de plus en plus familier avec les mains qui rapportent le plus de points. Comme ces mains existent dans le poker réel, les connaissances et compétences acquises peuvent être transférées à une partie de poker dans la vie réelle. »

Du côté du développeur LocalThunk, la pilule reste dure à avaler : « Puisque PEGI nous a attribué une classification 18+ pour avoir inclus des cartes de jeu maléfiques, peut-être devrais-je ajouter des microtransactions / loot boxes / du vrai jeu d’argent pour abaisser cette classification à 3+, comme EA Sports FC, ». Cette contrainte d’âge n’a pas empêché le jeu de s’écouler à plus de 3,5 millions d’exemplaires.