Balatro : 3,5 millions d’addicts autour du célèbre jeu de poker-roguelite

Balatro est vraiment un phénomène. Ce jeu de cartes mélange des éléments traditionnels du Poker avec le roguelite pour un résultat aussi fascinant qu’addictif. Les mécaniques de gameplay s’avèrent redoutablement efficaces et ce n’est pas une surprise totale que de constater que le jeu termine dans la catégorie des « Goty » aux Game Awards 2024 (dont la cérémonie se tiendra ce soir). Le micro-studio LocalThunk annonce avec une fierté non feinte que Balatro s’est écoulé à 3,5 millions d’exemplaires, un succès phénoménal pour un jeu initialement créé pour un petit cercle d’amis !

LocalThunk: Just gonna make a game for myself and a few friends Also LocalThunk: pic.twitter.com/xnRi0tvM3g — Balatro (@BalatroGame) December 11, 2024

Il aura donc fallu moins d’un an pour que ce titre à l’aspect rétro assumé deviennent l’un des plus gros succès de 2024. L’ajout de packs et de DLCs devrait assurer au titre une certaine durée de vie, sachant que l’exposition aux Game Awards pourrait aussi attirer de nouveaux joueurs. De quoi atteindre les 5 millions de joueurs ? Ce n’est pas impossible, surtout que le jeu est disponible depuis quelques mois sur mobile, un support où les succès se comptent parfois en dizaines de millions de téléchargements. Balatro est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, mobiles et Nintendo Switch.