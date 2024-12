Pacific Drive : le jeu de survie sera adapté en série par James Wan (Saw, Aquaman)

Le jeu de survie horrifique Pacific Drive, désormais considéré un poil « culte », va être adapté en série télévisée par le réalisateur James Wan (Saw et Aquaman), ce dernier ayant acquis les droits sur le jeu. Bien qu’aucune annonce de casting ou de plateforme de diffusion n’ait encore été faite, cette adaptation témoigne de l’intérêt croissant et récent pour les œuvres inspirées des jeux vidéo. Pour rappel, Pacific Drive est un hybride entre la simulation de conduite à la première personne et le survival-horror, l’action se déroulant dans une version assez surnaturelle de l’État de Washington. Dès sa sortie, le jeu a été salué pour son approche innovante du genre horrifique et a même été nommé dans la catégorie du Meilleur premier Jeu Indépendant aux Game Awards.



C’est peu dire que la période est faste pour les adaptations de jeux vidéo. Des succès récents comme The Super Mario Bros. Movie, Sonic, The Last of Us ou Arcane (Netflix) ont prouvé que ces adaptations pouvaient atteindre un très large public. Cet engouement est loin de se terminer : d’autres projets sont en cours à l’instar de Dredge, The Legend of Zelda ou bien encore Minecraft. Pacific Drive est disponible sur PS5 et PC.