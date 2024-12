TikTok demande à la Cour suprême américaine de suspendre son interdiction à venir

TikTok a demandé à la Cour suprême des États-Unis de suspendre l’application d’une loi contraignant sa maison-mère chinoise ByteDance à le vendre d’ici un mois sous peine d’interdiction aux États-Unis.

Le Congrès a adopté en avril à une large majorité cette loi, destinée à prévenir les risques d’espionnage et de manipulation des utilisateurs de la plateforme par les autorités chinoises. La loi, aussitôt promulguée par le président Joe Biden, fixe à ByteDance la date limite du 19 janvier pour s’exécuter.

TikTok, qui revendique 170 millions d’utilisateurs actifs aux États-Unis, a contesté à plusieurs reprises avoir transmis des informations au gouvernement chinois et a assuré qu’il refuserait toute requête éventuelle en ce sens. Le réseau social a été débouté le 6 décembre de son recours contre cette loi par la Cour fédérale d’appel de Washington, qui a également rejeté le 13 décembre sa demande de suspension.

Dans un communiqué cette semaine, TikTok indique :

La Cour suprême a toujours défendu le droit des Américains à la liberté d’expression. Aujourd’hui, nous demandons à la Cour de faire ce qu’elle a toujours fait dans les affaires de liberté d’expression : appliquer l’examen le plus rigoureux aux interdictions d’expression et conclure que cela viole le premier amendement.

L’interdiction de TikTok se traduit par une censure massive et sans précédent de plus de 170 millions d’Américains le 19 janvier 2025. Selon les estimations, les petites entreprises présentes sur TikTok perdraient plus d’un milliard de dollars de revenus et les créateurs subiraient un manque à gagner de près de 300 millions de dollars en l’espace d’un mois seulement si l’interdiction n’était pas levée.