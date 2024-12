C’est le giga-flop : Kraven le Chasseur réalise à peine 11 millions de dollars de recettes américaines sur son premier week-end

C’était annoncé, mais le résultat est encore pire que prévu : sur son premier week-end d’exploitation, Kraven le Chasseur a enregistré à peine 11 millions de dollars de recettes sur le sol américain ! Ce score catastrophique n’est pas vraiment sauvé par les recettes à l’international, qui ne dépassent pas les 15 millions de dollars (pour 26 millions de recettes globales donc). Certes, le film de Sony Pictures avait fort à faire face à Vaiana 2 et à Wicked, mais le gadin reste stratosphérique : le dimanche 15 décembre, Kraven le Chasseur a réalisé à peine 2,4 millions de recettes, soit 3 fois moins que Wicked (7,2 millions) et que Vaiana 2 (8,5 millions) !

La chasse aux spectateurs s’est soldée par un énorme flop

Les analystes s’attendaient largement à ce four, sur la base des pré-projections très négatives du film et du peu d’intérêt général du public pour un « spidey-universe » sans Spiderman. Les échecs de Morbius et de Mme Web (Venom ne vaut pas mieux malgré son relatif succès en salles) donnent l’impression que Sony maitrise encore plus mal son sujet que Marvel/Disney, hormis bien sûr la trilogie animée du Spiderverse. Kraven est donc déjà « out », un bide que Sony aurait déjà anticipé et qui serait lourd de conséquences puisqu’il signerait la fin du Spiderman-Universe.