Microsoft met fin au Surface Studio 2+, son ordinateur tout-en-un

Deux ans après son lancement, Microsoft a décidé de cesser la production du Surface Studio 2+, un PC tout-en-un. Le modèle a peu à peu disparu des rayons, et l’entreprise confirme désormais qu’elle ne fabrique plus cet appareil.

« Les clients peuvent continuer à acheter le Surface Studio 2+ via les commerçants et partenaires disposant de stocks », a déclaré Microsoft dans un communiqué à Windows Central. « Cependant, une fois les stocks écoulés, le Surface Studio 2+ ne sera plus disponible à l’achat ».

Lancé en 2016, le premier Surface Studio a été un modèle notable dans le monde des ordinateurs de bureau. Son écran tactile de 28 pouces, associé à une charnière unique permettant de le transformer en tablette géante, en faisait un outil parfait pour les créateurs. Ciblant spécifiquement le marché des professionnels du design et de la création, souvent dominé par Apple, le Surface Studio incarnait l’ambition de Microsoft de redonner vie aux PC de bureau à l’ère de Windows 10.

Cependant, malgré ses qualités indéniables, le Surface Studio est resté un produit de niche, coûteux et rarement adopté à grande échelle. Après avoir progressivement réduit ses efforts sur plusieurs produits de la gamme Surface, Microsoft semble prendre ses distances avec ce segment. La fin du Surface Studio s’inscrit dans un retrait global de l’entreprise de certains marchés, comme celui des smartphones avec le Surface Duo et des écouteurs avec les Surface Earbuds.

Cette année, Microsoft a principalement mis l’accent sur ses appareils Copilot+, tels que la Surface Pro 11 et le Surface Laptop 7. Mais l’espoir reste pour les fans du Surface Studio : peut-être qu’un jour, la firme proposera un écran pliable et transformable en accessoire autonome, permettant à n’importe quel PC ou ordinateur portable de devenir un véritable Studio.