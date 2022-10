Surface Studio 2+ annoncé : processeur Intel de 11e génération et RTX 3060

Microsoft présente aujourd’hui le Surface Studio 2+, une nouvelle version de ordinateur tout-en-un avec un écran de 28 pouces. La mise à niveau est la bienvenue sachant que la précédente version remonte à 2018.

Le Surface Studio 2+ vise à itérer par rapport à son prédécesseur en proposant un certain nombre de nouvelles fonctionnalités clés. Ce PC est doté d’un grand écran tactile PixelSense de 28 pouces avec des capacités multi-touch à 10 points. Il prend en charge le Dolby Vision et a une définition de 4 500 x 3 000 pixels.

Sous le capot, le Surface Studio 2+ est équipé d’un processeur Intel Core i7-11370H de 11e génération, ce qui peut surprendre sachant que cette puce va bientôt avoir deux ans. Intel propose déjà la 12e génération de ses processeurs et la 13e ne va pas tarder. D’autre part, on retrouve le GPU GeForce RTX 3060 de Nvidia pour ordinateur portable avec 6 Go de RAM GDDR6.

Microsoft affirme que cet appareil offre une vitesse de processeur 50% plus rapide et des performances graphiques deux fois plus élevées que le Surface Studio 2 standard. De plus, la société assure qu’il est cinq fois plus puissant que le premier Surface Studio.

On retrouve également un port Thunderbolt 4, trois ports USB-C, deux ports USB-A, une prise jack 3,5 mm et un port Ethernet 1 Gb/s. Sans surprise, l’écran supporte le stylet Surface Pen de Microsoft, ainsi que le clavier Surface Keyboard et la souris Surface Mouse. Enfin, on retrouve une webcam 1080p et deux micros, ainsi que des haut-parleurs 2.1 avec support du Dolby Atmos.

Le Surface Studio 2+ sera disponible à compter du 1er novembre avec un prix de 5 589 euros. Une seule configuration existe avec le processeur Intel Core i7-11370H, le GPU GeForce RTX 3060 de Nvidia, 32 Go de RAM et 1 To de stockage.