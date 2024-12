OpenAI collabore avec Anduril à une IA destinée à un usage militaire

Anduril Industries, une entreprise spécialisée dans les technologies de défense, et OpenAI, reconnue pour ses modèles d’IA avancés comme GPT-4o et OpenAI o1, viennent d’annoncer un partenariat stratégique visant à développer des solutions d’IA de pointe destinées à la sécurité nationale et aux usages militaires. En intégrant les modèles d’OpenAI aux systèmes de défense et à la plateforme logicielle Lattice d’Anduril, cette collaboration vise à renforcer les systèmes de lutte contre les drones (CUAS) afin de faire face à des menaces aériennes en constante évolution (voir par exemple l’usage de drones dans la guerre en Ukraine). Ces systèmes exploiteront l’IA pour traiter des données critiques en temps réel, améliorer l’analyse de la situation en contexte et alléger la charge des opérateurs humains, permettant ainsi aux forces américaines et alliées de détecter et de neutraliser plus efficacement les drones ou tout autres menaces aériennes.

Fondée par Palmer Luckey, ex CEO d’Oculus, la startup Anduril est devenue un intermédiaire privé incontournable pour les questions militaires américaines

Les deux entreprises s’engagent à utiliser l’IA de manière éthique, mettant l’accent sur la transparence et la responsabilité dans le déploiement de leurs technologies, des déclarations d’intention qu’il faudra évidemment juger sur pièces. Brian Schimpf, le CEO d’Anduril, a souligné l’importance opérationnelle de cette collaboration pour la gestion des situations « sous haute pression », un son de cloche assez similaire du côté de Sam Altman, patron d’OpenAI :« Notre partenariat avec Anduril contribuera à garantir que la technologie d’OpenAI protège le personnel militaire américain et aidera la communauté de la sécurité nationale à comprendre et à utiliser cette technologie de manière responsable pour assurer la sécurité et la liberté de nos citoyens. »