Walmart boucle son rachat de Vizio

Près de 10 mois après l’annonce du rachat, Walmart a finalisé l’acquisition de Vizio pour 2,3 milliards de dollars, ce qui permettra au géant de la distribution de renforcer son activité publicitaire grâce à Platform Plus de Vizio (qui génère la totalité du bénéfice brut du fabricant de téléviseurs). En exploitant les capacités de collecte de données de Vizio, Walmart prévoit aussi d’élargir la portée de sa publicité ciblée, notamment sur des plateformes comme Disney Plus et Hulu. Cette acquisition ouvre également la possibilité d’augmenter l’espace publicitaires sur les téléviseurs Vizio en boutique et potentiellement dans les foyers des consommateurs.

L’acquisition a soulevé de nombreuses préoccupations en matière de confidentialité, Vizio ayant déjà été condamné pour un suivi non autorisé des données : en 2017, l’affaire initiée par la FTC s’était conclue par un règlement de 2,2 millions de dollars. Plus globalement, cette acquisition permet à Vizio de mieux rivaliser avec les marques de TV 2.0 comme Roku et les Fire TVs d’Amazon, ou bien encore les nouveaux entrants axés sur la publicité comme Telly. A noter que Walmart et Vizio continueront de fonctionner indépendamment et que le CEO de Vizio, William Wang, conservera son poste afin de garantir une certaine continuité malgré le rachat.