Walmart fait l’acquisition de Vizio et ses téléviseurs

La concentration se poursuit dans le monde de la tech. Le géant de la distribution Walmart annonce par voie de communiqué avoir racheté le fabricant de téléviseurs Vizio : « L’acquisition de Vizio et de son système d’exploitation (OS) SmartCast permettrait à Walmart de se connecter et de servir ses clients de nouvelles manières, notamment en matière de télévision innovante, de divertissement à domicile et d’expériences multimédias », déclare Walmart dans un communiqué de presse. « Cela créerait également de nouvelles opportunités pour aider les annonceurs à se connecter avec les clients, offrant aux marques des opportunités différenciées et convaincantes de s’engager à grande échelle et de tirer un plus grand impact de leurs dépenses publicitaires avec Walmart. »

Walmart a déboursé 2,3 milliards de dollars pour récupérer Vizio dans sa besace

Les rumeurs sur ce rachat avaient fuité ce week-end, et comme souvent, il s’est avéré qu’il n’y avait pas de fumée sans feu. Vizio est une sacré prise pour le géant américain : Vizio compte en effet plus de 500 partenariats directs avec des annonceurs grâce à son activité Vizio Platform Plus et le système d’exploitation Smart TV de Vizio, SmartCast, est utilisé par plus de 18 millions de comptes actifs. Walmart poursuit donc sa stratégie vers les écrans après s’être déjà déjà associé à Innovid en 2023 afin de diffuser des publicités personnalisées sur les téléviseurs, puis à à Roku pour des publicités avec des liens commerciaux directs, permettant aux consommateurs d’acheter des produits Walmart directement depuis la publicité qui apparait sur leur téléviseur.