Google critique la demande des États-Unis (DOJ) de vendre Chrome

Le département de la Justice (DOJ) des États-Unis a officiellement estimé aujourd’hui que Google doit vendre Chrome. Cela fait partie d’une affaire antirust, avec le fait que Google a des pratiques anticoncurrentielles.

Google n’aime pas l’idée de vendre Chrome

Quelques heures après la décision du DOJ, Google réagit :

Le ministère de la Justice a eu l’occasion de proposer des mesures correctives en rapport avec le problème soulevé dans cette affaire, à savoir les accords de distribution des recherches conclus avec Apple, Mozilla, les constructeurs de smartphones et les opérateurs mobiles. Au lieu de cela, le ministère de la Justice a choisi de mettre en avant un programme interventionniste radical qui nuirait aux Américains et au leadership technologique mondial de l’Amérique. La proposition extrêmement vaste du ministère de la Justice va bien au-delà de la décision de la Cour. Elle porterait atteinte à toute une série de produits Google – même au-delà du moteur de recherche – que les gens aiment et trouvent utiles dans leur vie de tous les jours.

Le directeur juridique de Google, Kent Walker, affirme que la société a gagné la confiance des utilisateurs en fournissant « le moteur de recherche de la plus haute qualité du secteur » et que le fait de le séparer de Google mettrait en danger la vie privée des Américains en divulguant la technologie de Google, les requêtes de recherche personnelles et d’autres informations sensibles. Il ajoute également que la suppression des accords sur les moteurs de recherche nuirait à d’autres entreprises, telles que Mozilla, qui facturent Google pour faire de son moteur de recherche le moteur par défaut.

De plus, Google n’est pas non plus satisfait de l’action du gouvernement américain et prévoit de charger des comités de superviser l’approche de l’entreprise en matière de conception de logiciels, comme l’écran de sélection d’un moteur de recherche.