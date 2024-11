Free Mobile augmente la data (mais pas le prix) de son forfait à 8,99€

Free Mobile a décidé d’améliorer son forfait Série Free en augmentant le quota Internet à 130 Go au lieu de 110 Go jusqu’à présent. Mais la bonne nouvelle est que le prix, lui, ne bouge pas.

Dans le détail, le forfait mobile Série Free inclut les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 130 Go. De plus, les abonnés ont accès à l’application OQEE qui leur permet de regarder les chaînes de télévision.

Il est également possible d’utiliser son forfait en Europe et dans les DOM. Ici, les appels, SMS et MMS sont également disponibles en illimité. En revanche, le quota Internet tombe à 25 Go.

Le forfait mobile Série Free coûte 8,99€/mois. Cette tarification concerne uniquement la première année. À partir de la deuxième, vous basculez sur le forfait Free 5G à 19,99€/mois. Celui-ci propose 350 Go pour Internet, tout comme les appels, SMS et MMS en illimité. Aussi, il est possible d’utiliser son forfait depuis plus de 110 destinations, dont les États-Unis, le Canada, l’Australie et bien d’autres.

Bien sûr, qui dit Free Mobile dit sans engagement. Vous pouvez donc prendre le forfait à 8,99€/mois puis résilier avant la fin de la première année pour éviter de basculer sur l’offre à 19,99€/mois.

Les forfaits sont disponibles maintenant sur le site de Free Mobile.