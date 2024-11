L’arrivée d’autres X-Men dans le MCU est confirmée par le président de Marvel Studios

Wolverine est dans le film Deadpool & Wolverine, mais il ne sera pas le seul X-Men dans le MCU. Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a en effet confirmé que d’autres personnages vont arriver dans les futurs films.

« Je pense que cela se poursuivra dans les prochains films avec des acteurs des X-Men que vous reconnaîtrez peut-être », a déclaré Kevin Feige lors du Disney APAC Content Showcase à Singapour. « Tout de suite après, l’histoire de Secret Wars nous fait entrer dans une nouvelle ère pour les mutants et les X-Men. Encore une fois, c’est l’un de ces rêves qui se réalisent. Les X-Men sont enfin de retour », a-t-il ajouté.

Les prochains films de Marvel sont Captain America: Brave New World, Thunderbolts et Les Quatre Fantastiques. Est-ce que des X-Men apparaîtront dans l’un de ces trois films ? Kevin Feige ne donne pas une réponse précise, se contentant de parler d’une arrivée « dans les prochains films ».

Il est peut-être plus probable que des mutants apparaissent dans les films de la phase 6 du MCU, qui comprendront Avengers: Doomsday et Spider-Man 4 en 2026, et Avengers: Secret Wars en 2027. L’une des questions clés sera de savoir si Deadpool et Wolverine reviendront dans le MCU après avoir connu un gros succès avec leur propre film cet été. Channing Tatum pourrait-il également reprendre son rôle de Gambit ?

Une chose est en tout cas certaine : les X-Men vont prendre de la place à l’avenir. Au début du mois, Kevin Feige a déclaré que les X-Men seraient une partie importante de l’avenir du MCU après Avengers: Secret Wars.