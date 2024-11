Le film Splinter Cell avec Tom Hardy est annulé

Un film Splinter Cell, basé sur le jeu vidéo d’Ubisoft avec Tom Hardy dans le rôle principal, a été annulé. Ce n’est pas vraiment une surprise en soi.

Le film Splinter Cell avait été annoncé pour la première fois en 2012. À l’époque, Tom Hardy était annoncé pour incarner Sam Fischer. C’était la période où il a joué Bane dans le film The Dark Knight Rises de Christopher Nolan. Deux ans plus tard, Doug Liman, le réalisateur du film Edge of Tomorrow avec Tom Cruise, avait rejoint le projet pour s’occuper de la réalisation. Mais depuis, le projet est resté plus que discret.

Aujourd’hui, le producteur Basil Iwanyk confirme que le film est de l’histoire ancienne. « Ce film aurait été génial », a déclaré Basil Iwanyk à The Direct. « Il n’a pas pu être réalisé correctement, ni sur le plan du scénario ni sur celui du budget. Mais ça allait être génial. Nous avons eu un million de versions différentes, mais le film devait être hardcore et génial. C’est l’un des films qui nous a échappé et c’est vraiment triste ».

Côté jeux vidéo, Splinter Cell n’a pas connu de nouveaux titres depuis Blacklist en 2013. Ubisoft a déclaré en 2021 qu’un remake du premier jeu était en préparation. Il y a eu des concept arts l’année suivante. Mais depuis, c’est bien calme.

Il faut regarder du côté du côté de Netflix pour des nouveaux contenus, mais il s’agit d’une série animée et d’un jeu. Le nom est Splinter Cell: Deathwatch. La sortie aura lieu en 2025.